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Umut dolu, güzel bir 2020 yılına girmiş bulunmaktayız. Yeni yılı ise Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile karşılıyoruz. Bu 1.5 aylık dönemde evcimen, duygusal ve içimize kapanık tutum ve davranışlarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Ayrıca aşkta yeni bitişler ve başlangıçlar gerçekleşebilir. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? Sorunun cevabı için bizleri izlemeye devam edin.

KOÇ: Sevgili Koç burçları… Yeni haftayla beraber hedefleriniz, geleceğe yönelik planlarınız ve ev konularınız gündeminizde olacak… Evinizden memnun değilseniz, taşınma kararı alabilirsiniz. Kariyere gelecek olursak, değişim yavaş yavaş gerçekleşiyor. Yeni bir sektöre atılabilir, ya da iş değişikliğine gidebilirsiniz. Bulunduğunuz işte kararlar vermeniz istenebilir. Bu süreçte daha kendinizden emin bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Özel hayatınız ise kariyerinize nazaran daha güzel geçecek… Yaratıcılık gerektiren hobilere yöneleceksiniz.

BOĞA: Yeni yıla ve haftaya Yengeç burcundaki Dolunay ile giriş yapıyorsunuz sevgili Boğalar… Tutulma en çok kariyer ve eğitim alanlarında sizleri etkileyecek. Bulunduğunuz ortamlarda fikir ve düşünceleriniz dikkate alınacak, kariyerde yol gösterici olacaksınız. İş arayan Boğalar da başarılı mülakatlar geçirecek. Ayrıca alacağınız eğitimlerle geleceğinize yön vereceksiniz. Aşk ve sosyal hayatınız çok güzel. Eşinizden, sevgilinizden ya da yakın dostlarınızdan güzel destekler alıyorsunuz.

İKİZLER: Sevgili İkizler burçları... Yeni yılı ve haftayı Ay Tutulması'nın etkileriyle karşılıyorsunuz. Bu dönemde en çok finansal konularla ilgili gelişmeler ön planda olacak. Bu demektir ki, parasal meselelerde güzel haberler alabilirsiniz. Uzun süredir satın almak istediğiniz pahalı bir eşyaya kavuşabilirsiniz. Eğer bir girişiminiz varsa ve krediye ihtiyacınız varsa başvurularınız olumlu yanıtlanabilir. Çok çalışmanız gerekse de emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Aşk hayatınızda ise biraz duygusallık hakim olacak.

YENGEÇ: Sevgili Yengeç burçları, 2019 ile beraber burcunuzda bir Ay Tutulması meydana geliyor. Bu tutulmada biraz miskinliğiniz üzerinizde olabilir ancak tembellikten çabucak kurtulacaksınız. Hem özel hayatınızda hem de kariyerinizde önemli girişimlere imza atabilirsiniz. Atacağınız adımlar her ne olursa olsun hızlı bir şekilde harekete geçeceksiniz. Taşınmak mı istiyorsunuz? Hemen yeni bir ev bulabilirsiniz. İlişkinizden memnun musunuz? Evliliğe adım atabilirsiniz. Hayatınızda aşk mı istiyorsunuz? Hayatınıza biri girebilir. Kısaca azminiz ve kararlılığınızla elde edemeyeceğiniz bir şey yok.

ASLAN: Sevgili Aslanlar yeni haftayla beraber Ay Tutulması hayatınızı şekillendirecek ve tutulmada kariyeriniz ön planda olacak. Bu bir buçuk aylık süreçte kariyerde kontrolünüz dışında gerçekleşen olaylar olabilir. Arkanızdan dedikodular yapıldığını öğrenebilirsiniz. Ya da büyük umutlarla kalkıştığınız bir işte istediğiniz hedefe ulaşamayabilirsiniz. Ancak hırslı ve her daim beklentiyi yüksek tutan Aslanlar biraz sabırla başarıyı yakalayacak. Bu dönemde ayrıca fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmamaya özen gösterin.

BAŞAK: Sevgili Başak burçları yeni haftada Yengeç burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek ve tutulma arkadaşlık ilişkilerinizi etkileyecek. Bu süreçte sıkıntıya düştüğünüz konularda dostlarınız elinizden tutacak. Bazen de siz hayatı pek de iyi gitmeyen arkadaşlarınızla vakit geçireceksiniz. Ya da hayatınıza yeni girmiş olsa da kanınızın ısınacağı insanlarla bir araya geleceksiniz. Aşk hayatınıza gelirsek, pek çok Başak burcunun hayatlarına yeni insanlar katılmıştı. Bu süreçte ise ilişkiler ciddileşebilir. Birliktelikler çok yeni olsa bile kendinizi partnerinize oldukça yakın hissedeceksiniz.

TERAZİ: Sevgili Terazi burçları… Yeni haftada Yengeç burcunda bir Ay Tutulması meydana geliyor ve tutulma iş ve kariyer alanında size destek verecek. Bu süreçte yöneticilerinizden, patronlarınızdan güzel destekler alabilirsiniz. İş değiştirmek istiyorsanız, güzel görüşmelerde bulunabilirsiniz. Yaptığınız işlerle takdir toplayabilirsiniz. Özetle bu bir buçuk aylık süreçte kariyerinizi ilgilendiren konularda sevindirici gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. İş yoğunluğundan dolayı aşk hayatınıza gereken ilgiyi gösteremeyebilirsiniz. Evliler ise aile içerisinde biraz yorgunluk yaşayabilir.

AKREP: Sevgili Akrep burçları… Yeni haftada Yengeç burcunda bir Ay Tutulması meydana geliyor ve tutulma satış, seyahat, pazarlama, hukuksal konular ve seyahat gibi konularda sizi etkileyecek. Bu bu haftayla beraber bir buçuk aylık süreçte seyahat planları yapabilirsiniz. Yurt dışındaki şirketlerle iş ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. Belki uluslararası bir firmada işe başlayabilirsiniz, ticaret yapabilirsiniz. Kısacası kariyerde şanslı ve yoğun bir süreç sizleri bekliyor. Bunun yanında iletişim konularında biraz daha net olacaksınız. Ancak netlik ayarı kırıcılığa doğru gidebilir. Stres nedeniyle partnerinizi, arkadaşlarınızı, ailenizi kırmamaya özen gösterin.

YAY: Yeni haftayla beraber, motivasyonunuz yükseliyor sevgili Yay burçları… İstediklerinizi elde edeceğiniz, yerinizde duramayacağınız aktif ve eğlenceli bir dönem geldi. Fazla enerjiyle beraber spora başlayabilirsiniz. Ay Tutulması’nda ise elinize kolay yoldan bir para geçebilir ancak harcamalarınız da artıyor. Ayrıca yatırım yapmak için belli bir parayı gözden çıkartacaksınız. Bu hafta ve önümüzdeki birkaç ayda paranınız ölçülü kullanmanızda fayda var. Aşk hayatınıza gelirsek oldukça şanslısınız. Bol bol yeni insanlarla tanışıp sosyalleşeceksiniz.

OĞLAK: Sevgili Oğlak burçları… Yeni haftada Yengeç burcunda bir Ay Tutulması meydana geliyor ve tutulma sizin özel hayatınızı etkiliyor. Eşinizle ilgili konularda, birlikteliğinizde, çocuk ve aileyle ilgili meselelerde mutluluk verici haberler alabilirsiniz. Bunun yanında ciddi birliktelikler evlilik yoluna girebilir. Kariyerde ise birkaç yıllık durgunluk dönemi bitti. Ocak ayıyla birlikte güzel anlaşma ve sözleşmelere imza atıyorsunuz. Kısacası yeni hafta, kariyerinizde, özel hayatınızda şans ve fırsatları ayağınıza getirecek.

KOVA: 2020 yılına Yengeç burcunda meydana gelecek Ay Tutulması ile giriyorsunuz sevgili Kova burçları… Bu süreçte rutin işlerinizle, kariyerinizle ve sağlığınızla ilgili konularla ilgileneceksiniz. Sürekli ertelediğiniz fakat yapmanız gereken işleri tamamlamak durumunda kalabilirsiniz. İş yerinizde birtakım artı işler karşınıza çıkabilir. Başka birisinin görevlerini üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Kısacası yeni yılla beraber yoğunluğunuz artıyor. Sağlıkta ise var olan rahatsızlıklara çözüm bulabilirsiniz. Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulabilirsiniz. İradeniz yüksek olacak.

BALIK: Sevgili Balık burçları… Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile beraber aşk hayatınız, varsa çocuklarınızla alakalı konularla ve hobilerinizle meşgul olacaksınız. Hayatınızda keyifli bir dönem başlıyor. Yalnızsanız çekici bir insan radarınıza girebilir, evliyseniz ve çocuk istiyorsanız hamile kalabilirsiniz. Her alanda iletişiminiz kuvvetleniyor. Ayrıca spora ağırlık verebilir, hobilerinize yönelebilirsiniz. Özetle kariyerden çok hayattan mutlu olmaya bakacaksınız.