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Bu kadarına da pes! Polis otosuna bile 'makas' attı

İHA

Trafikte ölümlü kazalara rağmen 'makas' atarak seyreden magandaların ardı arkası kesilmiyor. İşte onlardan biri daha İstanbul'da E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda ortaya çıktı. Üstelik görüntüleri kendi kaydedip sosyal medyadan paylaşan trafik maganda, lüks otomobille onlarca aracın arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Emniyet şeridini bile 140 km hızla geçen magandanın polis otosunu görmesinin ardından "Buna da makas atayım mı?" sözleri bu kadarına da pes dedirtti. Üstelik maganda bu söylediğini göz göre yaptı ve polis otosuna da makas atıp umursamadan yoluna devam etti

istanbul

İstanbul'da E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde lüks otomobilli bir maganda, onlarca aracın arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

İstanbul'da E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve trafiğin yoğun birçok noktasında otomobille zaman zaman da motosikletle sahneye çıkan magandalara bir yenisi daha eklendi. E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde lüks otomobilli bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında "makas" attı. Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, kazaya davetiye çıkardı. TEM Otoyolu Etiler mevkiinde de makas atan maganda, sürücülerin canını bir an olsun umursamayarak yollarda adeta terör estirdi. Hatta magandanın makas atarak ilerlerken emniyet şeridine girmek zorunda saldığı bir anda aracın 140 km hızla ilerlediği görüldü.

'BUNA DA MAKAS ATAYIM MI'

Başka bir görüntüde emniyet şeridinden gittiği görülen maganda, önünde seyreden polis otosuna rağmen makas atmaya devam etti. Polis otosunu görmesinin ardından magandanın "Buna da makas atayım mı?" sözleri bu kadarına da pes dedirtti. Üstelik maganda bu söylediğini göz göre yaptı. Diğer araçları da taciz ettiği görülen maganda bu yaşananları da kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. Şehrin altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

 

 

 

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