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Trafik magandalarının ardı arkası kesilmiyor. Şehir özellikle akşam saatlerinde drift yapan sürücüler ve halk arasında 'makas' olarak bilinen şerit ihlali yapan sürücüler nedeniyle ralli pistine dönüyor. Şerit ihlali ve aşırı hız beraberinde kazaları da getiriyor. Sadece yılbaşından bu yana üç farklı şehirde meydana gelen 6 kazada liseli bir genç kız hayatını kaybederken, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Denetim, cezalar ve yaşanan acılara rağmen kazaların sonu bir türlü gelmiyor. İşte o makas terörünün yaşandığı kazalardın biri E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde kameraya yansıdı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü karayolunu adeta birbirine kattı. Hızla akan trafikte makas atarak ilerlerken birden kontrolden çıkan araç başka bir otomobile çarptı. Çarptığı araç ise takla atarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Faciadan dönülen anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.
İŞTE O KAZALAR...
Yılbaşından bu yana sürücülerin 'makas terörü' estirdiği üç şehirdeki kazalarda 1 kişi ölürken, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
1 OCAK 2019 - YILBAŞI GECESİ FECİ KAZA... Bursa'da yılbaşı gecesi eğlence dönüşü Acemler metro istasyonu şehir merkezi istikametinde yaşanan kazada, makas atarak seyreden D.Ç. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarpıp takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobilin içerisindeki biri kadın 3 kişi ağır şekilde yaralandı.
13 OCAK 2019 - 'MAKAS' KAZASI SONRASI KAVGA... Bursa’da alkollü sürücü makas atarak ilerlerken, aynı istikamette giden 2 araca çarptı. Kaza sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralanırken, sürücüler ve yakınları arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırabilmek için biber gazı kullandı. Güçlükle sakinleştirilen kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.
20 OCAK 2019 - ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU - İstanbul Okmeydanı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolu girişinde makas atarak ilerleyen sürücü bariyere çarpınca, zincirleme kaza meydana geldi. Beton mikserinin de karıştığı zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede kaza sebebiyle trafik oluştu.
26 OCAK 2019 - ÖNCE MAKAS VE DRİFT YAPTI SONRA POLİSE SALDIRDI... Bursa’da Kırgızistan vatandaşı olduğu öğrenilen bir şahıs trafikte makas atarak ve dirft yaparak seyir ettiği sırada kendisini durduran polis memurlarına küfür ve hakaret ederek saldırmak istedi. Ehliyetsiz sürücünün polise saldırdığını gören vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi. Hakkında inceleme yapılan İbragim S.'nin ehliyetinin olmadığını tespit eden ekipler, ehliyetsiz sürücüye 8 ayrı suçtan toplam 13 bin 840 lira para cezası kesti.
5 ŞUBAT 2019 - LİSELİ GENÇ KIZ OTOSTOP YAPTIĞI ARAÇ MAKAS ATINCA ÖLDÜ... Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde makas atarak Sirkeci istikametine giden bir otomobil, kontrolden çıkarak, önce bariyerlere sonra da savrularak taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın arkasındaki, Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Julia İnanch otomobilden dışarı fırladı. Yola düşen İnanch olay yerinde hayatını kaybederken, sınıf arkadaşı Lilav Heja Can ise yaralandı. Liseli genç kızların araca otostop yaparak bindikleri ortaya çıktı. Feci kazanın ardından Julia İnanch’ın ölümüne sınıf arkadaşı Can’ın ise yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.
11 ŞUBAT 2019 - MAKAS ATARKEN BAŞKA ARACA ÇARPTI... Eskişehir Çevreyolu üzerinde araçlar arasında makas atarak ilerleyen bir otomobil, kazaya neden oldu. Sürücü aracı ile makas attığı esnada bir başka otomobile çarparak takla atmasına sebep oldu, 1 kişi yaralandı.
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