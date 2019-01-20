Kaza, 12:30 sıralarında Okmeydanı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolu girişinde meydana geldi.İddiaya göre seyir halinde giderken makas atan 34 BSF 078 plakalı bir araç, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Ardından gelen 34 AP 1240 plakalı beton mikseri ise ona çarpmamak için direksiyonu kırarken sağ şeritte ilerleyen 34 FV 9569 plakalı aracı sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araç sürücülerine polis ekipleri tarafından alkol muayenesi yapılarak ifadeleri alındı. Kaza yapan araçların yol üzerinden çekilmesi beklenirken, kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Beton mikserinin şoförü Rıfat Güneş olayın gerçekleştiği anı anlatırken, “Beyaz araç bana makas atarken geçemedi herhalde arada sıkıştı. Baktım önümden karşı karşıya geliyoruz. Bu sefer ben sağa yanaşınca araba kaldı altımda” ifadelerini kullandı.