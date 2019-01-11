22 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen trafik magandası kazaya neden oldu. Kamyonetin ve cipin arasından geçmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü cipe vurarak takla attı. Kaza sonrasında cip sürücüsü ve kamyonet sürücüsü durarak trafik magandasının yardımına koştu.

TAKLA ATAN ARAÇTAN BURUN BİLE KANAMADAN ÇIKTI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden ilerlediği sırada şov yapmaya çalışan sürücü hem kendi hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Aracıyla takla atan sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, diğer sürücüler ise yardımına koştu. Sanki kaza yapmamış gibi sakin bir şekilde takla atan araçtan çıkan sürücü arkasından gelen otomobildeki arkadaşının yanına geldi.

TRAFİK MAGANDASININ ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Köprü üzerinde makas attığı sırada iki aracın arasında kalarak takla atan otomobil sürücüsünün karıştığı feci kaza arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi. Sosyal medya da paylaşılan görüntülerde, sürücünün makas attığı sırada önce cipe çarpıp sonra takla attığı görülüyor.

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