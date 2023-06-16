Mantar mevsimlerinde sürekli dağlarda mantar toplamaya gittiğini kaydeden Üçüncü, "Bu zamana kadar bulduğum en büyük mantar. Sanıyorum bugüne kadar Şiran ilçesinde böyle büyüklükte bir mantar bulunmadı. Bu mantarı fırında közleyip bir kısmını da çorba yapıp tüketeceğim” dedi