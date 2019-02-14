13 | 16

"Bu oteli ziyaret edenler için içeride adeta bir hazine, define avı başlıyor. 'Ne alabilirim' diye her şeyi inceliyorlar. Bu otelde dokunduğunuz bütün eşyalar satılık. Şu ana kadar beni şaşırtan iki şey oldu. Konyalı bir hanımefendi otele gelip kahvaltı yaptı. Akşama kadar burada kaldı, kitap okudu, geceyi de burada geçirmeye karar verdi. Sabah kaldığı yatağı satın almak istediğini söyledi ve satın aldı. İstanbul'dan bir misafirimiz kaldığı odanın perdesini satın aldı."