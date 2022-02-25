Buna bağlı olarak da 2 yılda gelen puhu ile tilki sayısı 7'yi geçmezdi ama son 45 günde tilki, puhu ve kurttan oluşan 18 yaban hayvanı bize geldi. 1,5 ay önce de merkezimize getirilen ve tedavileri tamamlanan 19 tilki ve kurdu doğaya saldık" dedi.