2018’in ilk yarısında gerçekleşen veri ihlalleri ile ilgili hazırlanan yeni bir rapora göre dünya genelinde gerçekleşen 945 veri sızıntısı, 4.5 milyardan fazla verinin açığa çıkmasına neden oldu.

2018’in Temmuz ayına kadar dünyada gerçekleşen veri sızıntılarının hem sayısında hem de şiddetinde artış olduğunu gösteren rapor kaybolan, çalınan veya sızdırılan verilerin 2017’nin ilk yarısına oranla yüzde 133 arttığını ortaya koyuyor.

Facebook ve Cambridge Analytica vakası da dahil olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik bu yıl gerçekleşen altı sızıntıda verilerin toplam yüzde 56’sının silindiğini ortaya koyan rapor, vakaların sayısı dışında şiddetlerinin de arttığını gösteriyor.

5 YILDA 15 MİLYARA ULAŞTI

Bilişim güvenliği kuruluşu Komtera Teknoloji’nin güvenlik uzmanları, 6 aylık süreçte her gün 25 milyondan fazla verinin ele geçirildiğinin altını çizdi. Kamuoyuna duyurulan veri ihlallerinin incelendiği rapor, 2013’ten beri neredeyse 15 milyar verinin sızdırıldığını ortaya çıkararak durumun vahametini gözler önüne seriyor.

Etkilenen veriler sağlık kayıtları ve kredi kartı bilgileri gibi finansal veriler ya da kullanıcı bilgileri gibi kategorilere ayrılıyor. Temmuz 2018’e kadar saniye başına 291 veri hırsızlığı yaşandığını ortaya koyan rapora göre, vakaların yüzde 65’ini kimlik hırsızlığı oluşturuyor.

SADECE YÜZDE 1’İ ŞİFRELENMİŞ!

Rapora göre çalınan, kaybolan ya da ele geçirilen verilerin sadece yüzde 1’i şifrelenmiş bir şekilde korunuyor. Geçen senenin ilk yarısı için yüzde 2.5 olan bu oran, hassas bilgilerin şifreleme yöntemi ile kontrol altına alınmasının neredeyse tamamen göz ardı edildiğini gösteriyor.

Kişisel verilerin ele geçirilmesinde sosyal medyanın bu yıl en büyük tehdit faktörü olduğunu belirten bilişim güvenliği kuruluşu Komtera Teknoloji’nin güvenlik uzmanları, bu eğilimin yükseliş göstereceğini düşünüyor.

KRİTİK ÜÇ SORU

Kişisel verileri korumaya yönelik kanunların yaptırımlarıyla özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin raporladığı vaka sayısının daha da artacağını öngören güvenlik uzmanları, böylece gerçekte olup bitenler ile alakalı daha doğru yansımaların elde edilebileceğini dile getiriyor.

Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, her şirketin başına gelebilecek en büyük güvenlik problemlerinden biri olan veri sızıntılarına karşı geliştirilecek savunma stratejisinin şu 3 sorunun cevabını karşılaması gerektiğini altını çiziyor:

“Verileriniz nerede? Şifreleme anahtarlarınız nerede? Verilerinize kimlerin erişimi var?”

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