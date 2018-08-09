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"Tuna Nehri, Osmanlı için çok önemliydi. Osmanlı'nın hüküm sürdüğü dönem boyunca tüm sevkiyatlar Tuna üzerinden yapılıyordu. Osmanlı, güvenliği korumak için Tuna boyunca palanka ve kaleler inşa etti. Budin'den kuzeye doğru ise en önemli kale Estergon'du. Estergon, kuzeyden Budin'e yapılacak saldırıları engellemek için önemliydi. Türk ve Macar filoları sürekli savaş halindeydi. Estergon, Türklerin elindeyken kuzeyden Tuna üzerinden Budin'e saldırı yapmak çok zordu çünkü Estergon'daki Türk gemileri saldırı yapmak isteyen gemileri durduruyorlardı. Ama Estergon Macarların elindeyken Budin'e sürekli saldırılar düzenleniyordu. Bu yüzden Estergon kilit nokta idi."