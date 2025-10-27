Habertürk
        BUDO'nun iki seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        BUDO'nun iki seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

        Giriş: 27.10.2025 - 18:12 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:12
        BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu
        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

        Aynı nedenle 07.00-16.00 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.

