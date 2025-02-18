Soğuk havanın etkili olduğu illerde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara Valiliği sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağını belirtti. Peki, "Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Ankara'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...