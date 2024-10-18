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        Haberler Bilgi Gündem Bugün Cuma namazı kaçta? Diyanet ile 18 Ekim 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için Cuma namazı kaçta kılınacak?

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 18 Ekim 2024 Cuma il il namaz vakitleri

        Cuma namazı, Müslümanların haftalık manevi yenilenme ve arınma fırsatıdır ve bu özel günün bereketiyle duaların kabul olacağına inanılır. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nde, Cuma namazı için açık bir çağrı yapılmış ve bu ibadet, Müslümanlar için dini bir vecibe olarak belirlenmiştir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 18 Ekim 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 08:26 Güncelleme: 18.10.2024 - 08:26
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        1

        Cuma namazı, Müslümanlıkta çok önemli bir yere sahip olan bir ibadettir. Bu namaz, haftada bir kez Cuma günü öğle vakti cemaatle kılınır ve Müslümanların topluca Allah’a yönelip ibadet ettiği özel bir zaman dilimidir. Cuma namazı saati her hafta ve ile göre değişkenlik gösterir. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte, 18 Ekim 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...

        2

        18 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 18 Ekim Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        18 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 18 Ekim Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        18 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 18 Ekim Cuma namazı saat 12.39'da kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        18 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 18 Ekim Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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