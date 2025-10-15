Habertürk
        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Ekim 2025 bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 15 Ekim Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta tamamlandı. Akabinde ise gözler yerli ve yabancı lig maçlarına çevrildi. Günün maçları sporseverler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 15 Ekim 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası maçları oynanacak. THY EuroLeague'de ise birbirinden heyecanlı mücadeleler basketbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Ekim 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Giriş: 15.10.2025 - 12:47 Güncelleme: 15.10.2025 - 12:47
        1

        Futbol ve basketbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 15 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nda zorlu mücadeleler oynanacak. THY EuroLeague’de ise 5 maç yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 15 Ekim 2025 bugünkü maç programı…

        2

        15 EKİM MAÇ PROGRAMI || BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

        19:45 Valerenga - Wolfsburg (Disney+)

        19:45 Lyon - St. Pölten (Disney+)

        22:00 Chelsea - Paris FC (Disney+)

        22:00 OH Leuven - Twente (Disney+)

        22:00 Roma - Barcelona (Disney+)

        3

        UEFA Kadınlar Avrupa Kupası

        18:00 Spartak Subotica - Breidablik

        19:00 FC Nordsjaelland - Gintra Universitetas

        19:00 Fortuna Hjörring - Vorskla Poltava

        19:00 Vllaznia - Inter Milano

        20:00 Rosengard - Sporting CP

        20:00 Slovacko - Eintracht Frankfurt

        20:45 Austria Wien - Slavia Praha

        21:35 Glasgow City - Koge

        22:00 Sporting Braga Anderlecht

        4

        THY EuroLeague

        21:15 Panathinaikos - Lyon Villeurbanne (S Sport, S Sport Plus)

        21:30 Valensiya - Hapoel Tel Aviv (S Sport Plus)

        21:30 Virtus Bologna - Monako (S Sport Plus)

        21:45 Paris - Baskonya (S Sport Plus)

        21:45 Real Madrid - Partizan (S Sport 2, S Sport Plus)

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
