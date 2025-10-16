Futbol ve basketbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 16 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadeleler araştırılıyor. 16 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu. Bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nda zorlu mücadeleler oynanacak. EuroLeague Kadınlar’da 3, Erkekler’de ise 4 maç yapılacak. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda da heyecan dolu karşılaşmalar var. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?