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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var ve hangi kanalda yayınlanacak? 7 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları... - Futbol Haberleri

        Bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda yayınlanacak? 7 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları...

        Avrupa kupaları grup aşamasında 4. hafta maçları bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 8 mücadele bu akşam futbolseverlerle buluşacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacağı haftada bugün oynanacak karşılaşmaların programını bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 11:55 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:55
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın 3. günü için geri sayıma geçildi. Birbirinden önemli karşılaşmaların ekranlara geleceği gün itibariyle futbolseveler, hangi maçların oynanacağını merak ediyor. İşte, hem dijital medya platformu Exxen hem de TV8,5'ta yayınlanacak maçların programı...

        2

        E GRUBU

        23:00 Lazio - Feyenoord (Exxen)

        23:00 Atletico Madrid - Celtic (Exxen)

        F GRUBU

        23:00 Milan - PSG (Exxen)

        20:45 B.Dortmund - Newcastle United (TV8,5)

        3

        G GRUBU

        23:00 Kızılyıldız - RB Leipzig (Exxen)

        23:00 Manchester City - Young Boys (TV8,5)

        4

        H GRUBU

        20:45 Shakhtar - Barcelona (Exxen)

        23:00 Antwerp - Porto (Exxen)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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