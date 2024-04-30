Bugün hava nasıl olacak? 1 Mayıs Çarşamba hava durumu
Türkiye, kış aylarına dönmüş gibi günlerden geçiyor. Bahar aylarını yaşarken bir anda soğuyan hava, vatandaşlar için yer yer zorlayıcı olabiliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 1 Mayıs Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Türkiye'de kafa karıştıran mevsimsel süreçler devam ediyor. Nisan ayını bitirdik ve bugün itibarıyla 1 Mayıs'a giriyoruz ancak baharın değişkenliğini bir süre daha yaşayacağız. İşte, 1 Mayıs Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
1 MAYIS ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İstanbul'u yine gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşecek.
Ankara da yağışlı olacak ancak meteoroloji 'kuvvetli gök gürültülü yağış' olarak uyarı veriyor. Sıcaklıklar 23 dereceye kadar çıksa da yağmur nedeniyle vatandaşlar bunu hissedemeyebilir.
İzmir ise parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 27 derece arasında değişecek.
1 MAYIS ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün Türkiye'deki kışı andıran kapalı ve yağmurlu hava devam ediyor. Ege bölgesinin bir kısmı güneşli bir hava yaşarken, Karadeniz'in de bir kısmı bulutlu olacak.