Akaryakıt fiyatlarındaki son durum nedir? 30 Nisan Salı benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Küresel piyasalarda, brent petrol fiyatı düşüyor. Özellikle Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların artması brent petrol fiyatlarını olumlu yönde etkiliyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 30 Nisan 2024 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve motorin litre fiyatları...
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatları illere göre küçük miktar da olsa değişebiliyor. 25 Nisan'da motorine gelen indirim sonrası akaryakıt fiyatları tekrar güncellendi. Bu kapsamda, son akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik. İşte, 30 Nisan 2024 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve motorin litre fiyatları...
SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER BRENT PETROLÜ DÜŞÜRDÜ
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,56 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 89,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, 0,73 düşüşle 87,56 dolar oldu.
Petrol fiyatları, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların artması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi üzerine haftaya düşüşle başladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin arasında ateşkes sağlanması için görüşmeler gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'da bölgesel ortaklarla bir araya geldi.
Ülkenin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken'ın, Gazze'de ateşkes çabaları ile esirlerin serbest bırakılmasını ele alacağı, Gazze'ye yönelik insani yardımı görüşeceği belirtildi.
Büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanması ihtimali, arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.
MOTORİNDE İNDİRİM!
Motorinin litre fiyatına 25 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruş indirim gelmiş; benzin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmemişti.
AKARYAKIT ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
Motorinde yaşanan son gelişme dışında şu anda akaryakıta bir zam veya indirim beklenmiyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,63 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,01 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,54 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,94 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,02 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,49 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,90 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,46 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,75 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,15 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,08 TL