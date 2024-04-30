Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatları illere göre küçük miktar da olsa değişebiliyor. 25 Nisan'da motorine gelen indirim sonrası akaryakıt fiyatları tekrar güncellendi. Bu kapsamda, son akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik. İşte, 30 Nisan 2024 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve motorin litre fiyatları...