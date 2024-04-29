Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.915,62 %2,05
        DOLAR 32,4538 %-0,17
        EURO 34,8329 %0,16
        GRAM ALTIN 2.430,30 %-0,34
        FAİZ 44,70 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 28,41 %-0,02
        BITCOIN 62.443,00 %-1,92
        GBP/TRY 40,7251 %0,19
        EUR/USD 1,0725 %0,30
        BRENT 88,74 %-0,85
        ÇEYREK ALTIN 3.973,54 %-0,34
        Haberler Ekonomi Borsa Koton halka arz detayları: Koton hisse fiyatı, talep toplama tarihi, lot miktarı, BİST işlem görme tarihi, firma kodu - Borsa Haberleri

        Koton halka arz detayları netleşti! Koton Mağazıcılık ne zaman talep toplamaya başlayacak?

        Halka arz takvimine bir yeni bir firma daha eklendi. Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. de halka arz oldu ve yatırımcılar tarafından beklenen tüm detaylar netleşti. İşte, Koton hisse fiyatı, talep toplama tarihi ve lot miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 08:09 Güncelleme: 29.04.2024 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Koton Mağazacılık halka arz oluyor. Firma halka arz büyüklüğünü 4.1 milyar TL olarak açıklarken, dağıtılacak lot miktarı da 136 milyon 600 bin olarak belirlendi. BİST kodu KOTON olarak geçen firmanın tüm halka arz detaylarını derledik. İşte, halka arz Nisan-Mayıs takvimi kapsamında Koton halka arz detayları...

        2

        KOTON HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

        Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlendi.

        3

        KOTON NE ZAMAN TALEP TOPLAMAYA BAŞLAYACAK?

        Koton 30 Nisan, 2 Mayıs ve 3 Mayıs günlerinde talep toplamaya başlayacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla borsa kapalı olacak.

        4

        KOTON HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?

        Firma eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı şöyle;

        2.1 milyon katılım 55 lot (1677 TL)

        2.5 milyon katılım 47 lot (1433 TL)

        2.9 milyon katılım 40 lot (1220 TL)

        3.3 milyon katılım 35 lot (1067 TL)

        3.7 milyon katılım 32 lot (976 TL)

        4.1 milyon katılım 29 lot (884 TL)

        4.5 milyon katılım 26 lot (793 TL)

        4.9 milyon katılım 24 lot (732 TL)

        5

        KOTON HALKA ARZ BİST'TE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Koton'un BİST'te ne zaman işlem göreceği henüz bilinmiyor. Firmaların işlem tarihi, talep toplama süresinden sonra açıklanıyor.

        6

        KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Koton katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        Yaşlı Destek Programı detayları belli oluyor
        Yaşlı Destek Programı detayları belli oluyor
        Lila Kağıt halka arz oluyor!
        Lila Kağıt halka arz oluyor!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak, çöl tozu ve fırtına uyarısı
        Sağanak, çöl tozu ve fırtına uyarısı
        Sanders'tan Netanyahu'ya: Gazze'de etnik temizlik yapıyor
        Sanders'tan Netanyahu'ya: Gazze'de etnik temizlik yapıyor
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Kuş gribi: 'Benzeri görülmemiş' salgın durdurulabilir mi?
        Kuş gribi: 'Benzeri görülmemiş' salgın durdurulabilir mi?
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        101 yaşındaki kadını 'bebek' sandılar
        101 yaşındaki kadını 'bebek' sandılar
        Arama köpeği kafatası parçası buldu
        Arama köpeği kafatası parçası buldu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Elon Musk'tan Çin'de 'otonom sürüş teknolojisi' adımı
        Elon Musk'tan Çin'de 'otonom sürüş teknolojisi' adımı
        Göztepe Süper Lig'de!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Trabzon'dan müthiş dönüş!
        Trabzon'dan müthiş dönüş!
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması