YAŞLI DESTEK PROGRAMI (YADES) NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Yaşlı Destek Programı kapsamında yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından çeşitli bakım hizmetlerinin sunulduğu projeler hazırlanacak.

Belediyeler daha sonra hazırladıkları proje ve teklifleri onaya sunacak. Kabul eden proje; bir yıl süreyle belediyeler tarafından yürütülecek ve valilikler ise denetim yapacak.