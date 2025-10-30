Habertürk
        Bugün hava nasıl olacak? 30 Ekim Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 30 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava raporuna göre, yurt genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 3 - 5 derece üzerinde, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 30 Ekim 2025 Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Giriş: 30.10.2025 - 00:55 Güncelleme: 30.10.2025 - 00:55
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminleri her gün olduğu gibi paylaştı. Böylelikle bugün hava nasıl olacak, sorusu yanıt buldu. Ekim ayının son günlere girilirken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte 30 Ekim Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri...

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun bu akşam saatlerinde çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL 10°C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 11°C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 5°C, 18°C

        Az bulutlu

