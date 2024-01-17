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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanlı maçlara sahne oluyor. Bugün yine birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Futbolseverler için bugün ekrana gelecek mücadeleleri bir araya getirdik. Peki, bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...