Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? Sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 18 Nisan 2021 Pazar günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında merak edilenler...

18 NİSAN PAZAR SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa / beIN SPORTS 1

18 Nisan Pazar günü Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanacak Gaziantep FK - Kasımpaşa maçını Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

19:00 Başakşehir - Fenerbahçe /beIN SPORTS 1

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.