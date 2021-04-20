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Bugün kimin maçı var? Maçlar hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Süper Lig 20 Nisan 2021 maç fikstürü

Bugün kimin maçı var? sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programıyla birlikte 20 Nisan Salı günü oynanacak TFF Süper Lig maçları belli oldu. Peki, bugün kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 20 Nisan 2021 Süper Lig fikstürü...

Bugün kimin maçı var? Maçlar hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Süper Lig 20 Nisan 2021 maç fikstürü

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Nisna Salı günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...

20 NİSAN SALI SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16:00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği / beIN Sports 1

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak maç 20 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

16:00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor / beIN Sports 3

Konyaspor Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç 20 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

16:00 Fatih Karagümrük - Göztepe / beIN SPORTS 2

Göztepe, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

19:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş / beIN Sports 1

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

19:00 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyapsor / beIN Sports 2

Antalyaspor Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak

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