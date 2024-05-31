İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi: 31 Mayıs bugün metro ve füniküler neden kapanıyor?
İstanbul Valiliği, yaptığı bir son dakika açıklamasında İstanbul'da bazı metro durakları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın 31 Mayıs yani bugün saat 15.00'te kapanacağını duyurdu. Peki, metro fünikiler neden kapanıyor ve ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
İstanbul Valiliği'nden, milyonlarca İstanbulluyu ilgilendirecek bir açıklama geldi. 31 Mayıs günü bazı metro durakları ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılıyor. Gezi parkı olaylarının yıl dönümünde tedbir amaçlı kapanan metro ve füniküler, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. İşte, detaylar...
BUGÜN (31 MAYIS 2024) METRO VE FÜNİKÜLER AÇIK MI?
Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını bildirdi.
METRO VE FÜNİKÜLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.