Bugün okullar tatil mi? 17 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu?
"Bugün okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Özellikle yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde, eğitime ara verilmesi beklentisi artmış durumda. Hangi illerde okulların tatil edileceği ise yetkililerden gelecek resmi açıklamalarla netleşecek. Peki, bugün okullar tatil mi? 17 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 17 Şubat Pazartesi okulların durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bazı iller için yayımladığı uyarılar, tatil beklentilerini artırdı. Soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği birçok ilde, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Kararların, ulaşım ve günlük yaşamın aksamasını önlemek amacıyla alınacağı ifade ediliyor. Peki, 17 Şubat Pazartesi okullar tatil edildi mi, kar tatili veren iller hangileri? İşte merak edilenler...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 17 Şubat Pazartesi özellikle İstanbul’da beklenen kuvvetli yağmur, trafiği ve hayatı etkileyebilir. Barajlarda ise iyileşme sürüyor, İstanbul’un ortalama doluluk oranları nihayet yüzde 60’a ulaştı. Aynı iyileşmeyi Bursa çevresinde ve Balıkesir’in iç kesimlerinde göremedik fakat yaklaşan yağmurlar, ardından gelecek hafta sonuna doğru beklenen kar yağışları ile Marmara genelinde su seviyeleri yükselecektir.
Pazartesi ayrıca Akdeniz kıyıları ve Batı-Orta Karadeniz’de hava yağmurlu, Kastamonu-Karabük arasında kar yağışı görülebilir. Anadolu genelinde 2 gündür esen lodos yönlü rüzgarlar havayı ısıttı. Ankara’da sıcaklıklar gündüz 10°C’ye ulaşırken Sivas 2°C, Kayseri 4°C’ye yükselmişti.
17 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, "İstanbul’da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçen hafta, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verilmişti. Ancak, İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada okulların tatil edileceğine dair herhangi bir karar alınmadığı belirtildi. İlerleyen saatlerde İstanbul Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.
BUGÜN 17 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz 17 Şubat Pazartesi günü tatil olan okul bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmelerin kaydedilmesi halinde haberimiz güncellenecektir.