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        Haberler Bilgi Gündem Bugün okullar tatil mi? 2 Mayıs Cuma günü okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?

        Bugün okullar tatil mi? 2 Mayıs Cuma günü okul var mı?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde çeşitli gösterilerle kutlandı. Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs nedeniyle eğitime ara verilirken, 2 Mayıs Cuma günü ders yapılıp yapılmayacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. 1 Mayıs'ta başta okullar olmak üzere, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil sebebiyle hizmet vermedi. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 2 Mayıs Cuma günü okul var mı?" İşte 2 Mayıs Cuma okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 20:23 Güncelleme: 02.05.2025 - 00:49
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        2 Mayıs okullar tatil mi, sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye genelinde çeşitli gösterilerle kutlandı. 1 Mayıs'ın geride kalmasının ardından, 2 Mayıs Cuma günü ders yapılıp yapılmayacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 2 Mayıs Cuma günü okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...

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        2 MAYIS CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

        2 Mayıs resmi tatil statüsünde yer almadığı için eğitim-öğretim normal düzeninde devam edecek. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler dahil olmak üzere tüm eğitim kurumları, 2 Mayıs Cuma günü derslerine kaldığı yerden devam edecek.

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimini dönem başında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletti. Takvimde herhangi bir değişiklik yapılması şu an için gündemde değil.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlamış olup, ikinci dönemin sona ereceği 20 Haziran Cuma günü itibarıyla tamamlanmış olacak.

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