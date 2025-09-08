Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül Pazartesi bugün İstanbul'da İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı?
2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ders başı yapıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl okulların ilk günü toplu taşıma araçları belirli saatlerde ücretsiz olmuştu. Bugün okulun ilk günü olması sebebiyle toplu taşıma ücret tarifesi öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda ''Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusu günün en çok araştırılanları arasında zirveye yerleşti. Peki, 8 Eylül Pazartesi bugün İstanbul'da İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar...
2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başladı. Tüm kademelerde milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacak. Hem haftanın ilk iş günü olması hem de okulun ilk günü olması nedeniyle İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bu noktada öğretmenler, öğrenciler ve veliler toplu taşıma ücret tarifesini sorgulamaya başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl okulların ilk günü toplu taşıma araçları belirli saatlerde ücretsiz olmuştu. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül Pazartesi bugün İstanbul'da İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı? İşte yanıtı…
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı ilk gün 06.00 - 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Buna göre, 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da sabah 06.00'dan akşam 16.00'ya kadar İBB’ye bağlı otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacak.
SEFER ARTIŞLARI VE TRAFİK ÖNLEMLERİ
Okulların açılmasıyla birlikte toplu taşımada sefer sayısı artırılacak. Trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla ekipler, denetim ve yönlendirme çalışmaları yürütecek.
Ayrıca okul önlerindeki yoğunluğun azaltılması ve öğrencilerin iniş biniş süreçlerinin daha sağlıklı olması için İSPARK 112 otoparkta okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.
MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK MI?
Marmaray, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletildiği için 8 Eylül Pazartesi günü ücretli olacak. Sadece İBB’ye bağlı otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sunulacak.
ANKARA VE İZMİR'DE DURUM
Ankara ve İzmir'de okulların açılmasıyla toplu taşıma ücretleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kararlar duyurulduğunda güncel bilgiler paylaşılacak.