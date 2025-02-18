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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 18 ŞUBAT 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar listesi

        Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 Salı günü için araştırılmaya başlandı. Bugün futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları oynanacak. Milan, Bayern Münih, Benfica, Celtic, Club Brugge gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile Monaco karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 18 Şubat bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 08:21 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:03
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        18 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off rövanş maçları bugün başlıyor. Devler Ligi’nde bugün Benfica, Bayern Münih, Milan, Celtic, Club Brugge gibi takımlar mücade edecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Şubat 2025 bugünkü maç fikstürü…

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        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MALARI İLE DEVAM EDİYOR!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları başlıyor.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında 18 Şubat Salı ve 19 Şubat Çarşamba günü rövanş müsabakaları oynanacak.

        Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.

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        18 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

        20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda) - TRT Spor

        23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika) - Tabii Spor

        23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya) - TRT Spor

        23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa) - Tabii Spor

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        ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - DOĞU GRUBU

        13:00 Gwangju-Buriram Utd - Smart Spor 2, Spor Smart 2

        13:00 Kawasaki F.-C. Mariners - Spor Smart, Smart Spor HD

        15:00 Johor Darul-Pohang S. - Smart Spor 2, Spor Smart 2

        15:00 S. Shenhua-Vissel Kobe - Spor Smart, Smart Spor HD

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        ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - BATI GRUBU

        19:00 Al Rayyan-Esteghlal - Smart Spor 2, Spor Smart 2

        19:00 Al Wasl-Al Hilal - Spor Smart, Smart Spor HD

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        ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 - SON 16 TURU

        17:00 Sharjah-Hussein - Spor Smart, Smart Spor HD

        17:00 TS Tabriz-Khalidiya

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        İNGİLTERE CHAMPİONSHİP

        22:45 Preston-Millwall - Tuttur

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