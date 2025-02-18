Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 Salı günü için araştırılmaya başlandı. Bugün futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları oynanacak. Milan, Bayern Münih, Benfica, Celtic, Club Brugge gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile Monaco karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 18 Şubat bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…
18 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off rövanş maçları bugün başlıyor. Devler Ligi’nde bugün Benfica, Bayern Münih, Milan, Celtic, Club Brugge gibi takımlar mücade edecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Şubat 2025 bugünkü maç fikstürü…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MALARI İLE DEVAM EDİYOR!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında 18 Şubat Salı ve 19 Şubat Çarşamba günü rövanş müsabakaları oynanacak.
Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.
18 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda) - TRT Spor
23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika) - Tabii Spor
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya) - TRT Spor
23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa) - Tabii Spor
ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - DOĞU GRUBU
13:00 Gwangju-Buriram Utd - Smart Spor 2, Spor Smart 2
13:00 Kawasaki F.-C. Mariners - Spor Smart, Smart Spor HD
15:00 Johor Darul-Pohang S. - Smart Spor 2, Spor Smart 2
15:00 S. Shenhua-Vissel Kobe - Spor Smart, Smart Spor HD
ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - BATI GRUBU
19:00 Al Rayyan-Esteghlal - Smart Spor 2, Spor Smart 2
19:00 Al Wasl-Al Hilal - Spor Smart, Smart Spor HD
ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 - SON 16 TURU
17:00 Sharjah-Hussein - Spor Smart, Smart Spor HD
17:00 TS Tabriz-Khalidiya