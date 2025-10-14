14 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Elemelerde E Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’de Gürcistan ile karşılaşacak. Türkiye - Gürcistan maçı maçı saati ve canlı yayın kanalı milli takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 14 Ekim 2025 bugünkü maçlar!