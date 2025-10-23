23 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Konferans Ligi’nde 2. hafta maçları bugün oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3. hafta maçları yapılacak. Bu akşam Türk takımları Fenerbahçe ve Samsunspor sahaya çıkacak. Fenerbahçe Stuttgart maçı ve Samsunspor Dinamo Kiev maçı için nefesler tutuldu. Bu noktada heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 23 Ekim 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü…