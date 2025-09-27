Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 EYLÜL 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç programı 27 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        27 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de Göztepe, Samsunspor, Trabzonspor gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga'da ise Madrid derbisi yaşanacak. Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Eylül 2025 günün maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...

        Giriş: 27.09.2025 - 09:11 Güncelleme: 27.09.2025 - 09:11
        1

        27 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Suudi Arabistan Pro Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig’de önemli maçlar oynanacak. La Liga’nın 7. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Milli futbolcumu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 21 Eylül 2025 Pazar listesi!

        2

        27 EYLÜL 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Süper Lig

        17:00 Eyüpspor - Göztepe (beIN Sports 1)

        17:00 Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2)

        20:00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor (beIN Sports 1)

        3

        1. Lig

        16:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)

        19:00 Ümraniyespor - Çorum FK (TRT Spor)

        4

        İngiltere - Premier Lig

        14:30 Brentford - Manchester United

        17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion

        17:00 Leeds United - Bournemouth

        17:00 Crystal Palace - Liverpool

        17:00 Manchester City - Burnley

        19:30 Nottingham Forest - Sunderland

        22:00 Tottenham - Wolverhampton

        5

        İspanya - LaLiga

        15:00 Getafe - Levante

        17:15 Atletico Madrid - Real Madrid

        19:30 Mallorca - Deportivo Alaves

        22:00 Villarreal - Athletic Bilbao

        6

        İtalya - Serie A

        16:00 Como - Cremonese

        19:00 Juventus - Atalanta

        21:45 Cagliari - Inter

        7

        Fransa - Ligue 1

        18:00 Lorient - Monaco

        20:00 Toulouse - Nantes

        22:05 PSG - Auxerre

        8

        Almanya - Bundesliga

        16:30 Wolfsburg - RB Leipzig

        16:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund

        16:30 Heidenheim - Augsburg

        16:30 St. Pauli - Bayer Leverkusen

        19:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

        9

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        18:20 Al Riyadh - Neom SC

        18:35 Al Najma - Al Fayha

        21:00 Al Fateh - Al-Qadsiah

        10
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
