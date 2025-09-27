Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 27 EYLÜL 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 27 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu, kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. 27 Eylül 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak program, dizi, film, yarışma gibi içerikler belli oldu.

        Giriş: 27.09.2025 - 12:24 Güncelleme: 27.09.2025 - 12:24
        1

        Televizyonda her gün birçok program, yarışma, dizi ve film gibi içerikler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler 27 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte 27 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:00 Kaynanalar

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Bahar

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Veliaht (Tekrar)

        23:15 Kızılcık Şerbeti

        01:45 Bahar

        04:00 Veliaht

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Ateş Kuşları

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Can Borcu

        13:00 Gözleri Karadeniz

        16:45 Aşk ve Gözyaşı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu (Yeni Bölüm)

        00:20 Gözleri Karadeniz

        03:00 Kardeşlerim

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arka Sokaklar

        15:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Eşref Rüya (Tekrar)

        23:15 Uzak Şehir

        00:15 Yabancı Sinema

        02:00 Poyraz Karayel

        03:30 Müzik Arası

        04:30 Kuzey Güney

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Yedi Numara

        07:10 Teşkilat

        10:30 Hayallerinin Peşinde

        11:30 Lingo Türkiye

        12:50 Cennetin Çocukları

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Cennetin Çocukları

        04:15 Yedi Numara

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        08:30 İstanbullu Gelin

        10:00 Aramızda Kalsın

        11:15 Kral Kaybederse

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Çarpıntı

        19:00 Star Haber

        20:00 Cehennem Melekleri 4

        22:00 Cehennem Melekleri 4

        23:45 Sahipsizler

        02:45 Kral Kaybederse

        05:00 Dürüye'nin Güğümleri

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Kıskanmak

        13:45 Yasak Elma

        16:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        23:00 Kıskanmak

        01:45 Halef: Köklerin Çağrısı (Tekrar)

        04:00 İnadına Aşk

        05:00 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 MasterChef Türkiye

        16:00 İtiraf Et

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 İtiraf Et

        02:30 Gazete Magazin

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        9
