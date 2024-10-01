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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 1 EKİM 2024: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar 1 Ekim: Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor. Lig aşamasının ikinci maçları 1-2 Ekim tarihlerinde oynanacak. Bu noktada bugünkü Şampiyonlar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere dev organizasyonda bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanıyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Ekim 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 08:40 Güncelleme: 01.10.2024 - 08:40
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci maçları başlıyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda, 2. hafta maçları 1-2 Ekim tarihlerinde oynanacak. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugünkü UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı araştırılıyor. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Ekim 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Yeni format gereği lig usulü oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyondaki müsabakalar, TRT SPOR, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanıyor.

        TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi

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        1 EKİM SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        19.45 Salzburg - Brest (TRT Spor)

        19.45 Stuttgart - Sparta Prag (Tabii spor)

        22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain (Tabii spor)

        22.00 Bayer Leverkusen - Milan (Tabii spor 1)

        22.00 Borussia Dortmund - Celtic (Tabii spor 4)

        22.00 Barcelona - Young Boys (TRT Spor)

        22.00 Inter - Kızılyıldız (Tabii spor 2)

        22.00 PSV Eindhoven - Sporting CP (Tabii spor 5)

        22.00 Slovan Bratislava - Manchester City (Tabii spor 3)

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        2 EKİM ÇARŞAMBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

        19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

        22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

        22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

        22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

        22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

        22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

        22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

        22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI

        Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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