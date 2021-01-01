Epic Games ücretsiz oyunları oyunseverlere sunmaya başladı. Epic Games, her bir oyunu indirmek için 24 saat süre tanıyor. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak. Cities: Skylines oyununu şuan ücretsiz indirmek mümkün. Ayrıca 24 saat sonra gizemli bir oyun daha kullanıma açılacak.

EPİC GAMES GÜNÜN ÜCRETİZ OYUNU: Jurassic World Evolution

171 lira değerindeki bu oyun 31 Aralık saat 19:00 tarihine kadar geçerlidir. Saat 19:00'dan sonra yeni ve son bir oyun hediye edilecektir.

Jurassic World Evolution

Muertes takımadalarının efsanevi adalarındaki operasyonda sorumluluğu üstlen ve dinozorların mucizesini, görkemini ve tehlikesini canlandır. Hayatın bir şekilde yolunu bulduğu belirsiz bir dünyada Bilim, Eğlence ya da Güvenlik çıkarlarına göre inşa et.

Çevrelerindeki dünyaya göre düşünen, hisseden ve tepki veren dinozorları biyomühendislikle canlandır. Dinozorlarına eşsiz davranışlar, özellikler ve görünümler vermek için hayatın kendisiyle oyna, sonra kayıp dinozor DNA'sını bulma yolunda sürdürdüğün küresel arayışını finanse etmek için bu dinozorları elinde tut ve onlardan kâr elde et.

Büyük resmi kontrol etmek için derin yönetim araçlarını kullan ya da karada veya havada mücadelelerle yüzleşmek için işe doğrudan kendin el at. Seriden ve parmaklarının ucundaki onlarca yıllık Jurassic hikâyesinden ikonik karakterleri içeren yepyeni bir anlatımda adalarını genişlet ve kendi yolculuğunu belirle.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

17 Aralık ücretsiz oyunu: Cities: Skylines

18 Aralık ücretsiz oyunu: Oddworld: New ‘n’ Tasty

19 Aralık ücretsiz oyunu: The Long Dark

20 Aralık ücretsiz oyunu: Defense Grid: The Awakening

21 Aralık ücretsiz oyunu: Alien: Isolation

22 Aralık ücretsiz oyunu: Metro 2033 Redux

23 Aralık ücretsiz oyunu: Tropico 5

24 Aralık ücretsiz oyunu: İnside

25 Aralık ücretsiz oyunu: Darkest Dungeon

26 Aralık ücretsiz oyunu: My Time At Port

27 Aralık ücretsiz oyunu: Night In The Woods

28 Aralık ücretsiz oyunu: Stranded Deep

29 Aralık ücretsiz oyunu: Solitairica

30 Aralık ücretsiz oyunu: Torchlight II