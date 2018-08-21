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"AÇ KURTLAR DEĞİL, HALKIN SEVGİSİ PARÇALADI"

İlgi yüzünden yaşanan bu kaza sonrasında konuşan Bülent Ersoy, "Sağlık olsun, aç kurtlar değil halkın beni sevgisi parçaladı, çalışır kazanır, yine elbise alırım" dedi.