Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'ye: Seni hiç bırakmayacağım

DUYGUSAL KUTLAMA

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti aşka geldi. Bülent Şakrak, 46'ncı yaşına giren eşinin doğum günü için duygusal bir yazı kaleme aldı. Eşiyle 2014'te çekilen fotoğrafını paylaşan Şakrak, gönderisinde "Fotoğraf 2014 ve kutladığımız ilk doğum günün. Aradan 9 yıl geçti, Melisa büyüdü, Ali doğdu, yaşam aktı envai çeşit şey yaşandı, gezildi, dolaşıldı, çalışıldı, çabalandı, yaş alındı ancak yaşlanılmadı falan... Bu süreçte senin hayata tutunma biçimin, inadın, anneliğin ve gayretin hiç değişmedi. Bu nedenle evdeki ben ve cümle canlının (kediler, köpekler, fareler, çocuklar) sana olan hayranlığı da hiç bitmedi. Yeni yaşının da sana daha öncekiler gibi şans, bereket ve çokça huzur getirmesini diliyorum ve seni gerçekten çok seviyorum. Cemal Süreyya'nın dediği gibi; 'Ben senin sevgilin, eşin, baban, ağabeyin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır... Seni hiç bırakmayacağım.' İyi ki doğdun çocuklarımın annesi" ifadelerini kullandı.