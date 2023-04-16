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Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'ye: Seni hiç bırakmayacağım

Geçtiğimiz günlerde Bülent Şakrak ile boşanacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Ceyda Düvenci, 46'ncı yaşına girdi. Eşinin doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutlayan Şakrak, Düvenci'ye "Seni gerçekten çok seviyorum, seni hiç bırakmayacağım. İyi ki doğdun çocuklarımın annesi" sözleriyle seslendi

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  • Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'ye: Seni hiç bırakmayacağım - Magazin haberleri

    2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerinde sorun yaşadığı ileri sürülmüştü. Düvenci ile Şakrak'ın bir süredir çift terapistine gittiği ancak aralarındaki problemleri çözemediği iddiaları ortaya atılmıştı.

  • Dedikoduların ardından Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.
  • Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'ye: Seni hiç bırakmayacağım - Magazin haberleri

    "ARTIK SESSİZ KALMAMAK GEREKTİĞİNİ FARK ETTİM" DEMİŞTİ

    Ceyda Düvenci, "Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Bugün yine saçma sapan haberler çıkmış… O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydım. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok. Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil. Ağzıma bile almak istemediğim durumlar" demişti.
  • Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'ye: Seni hiç bırakmayacağım - Magazin haberleri

    "6 AYDIR YOĞUN BİR PROJEDE OLDUĞU İÇİN BİRBİRİMİZİ ÇOK GÖREMİYORUZ"

    Bülent Şakrak'ın iş için 6 aydır Selimiye'de olduğunu ve çok sık görüşemediklerini söyleyen Ceyda Düvenci, "Tabii ki evliliğin içinde anlaşamadığımız günler olur, anlaştıkça daha da güçlenirsiniz ama şöyle durum var. Bülent Selimiye'de 6 aydır dizi çekiyor. Haftada bir gün zar zor geliyor, çok yorgun oluyor… Çok yoğun bir projenin içinde 6 aydır ve o yüzden bizi çok göremiyorsunuz birlikte açıkçası ama aslında gören de görüyor" ifadelerini kullanmıştı.
  • Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'ye: Seni hiç bırakmayacağım - Magazin haberleri

    "MUTSUZLUK HİKÂYELERİ YAZMAYALIM"

    Paylaştığı 'Misafirhane' şiirini çok sevdiği için yayınladığını ifade eden Ceyda Düvenci, sözlerine şöyle devam etmişti: 'Misafirhane' şiiri benim en sevdiğim şiir… Gerçekten hayatımın şiiri… Tamamen duygularla alakalı bir şey artık. Başta gülüyorduk 'Ne gerek var bunlara cevap vermenin, bir sürü sıkıntı stresi var' deyip… Bugün de bunu kendi kendime yapıyorum. Bülent gece sabaha kadar çalıştı ve şu an uyuyor Selimiye'de… Ben duramadım bunu söylemek istedim. Mutluluklarla mutlu olalım ne olursunuz? Mutsuzluk hikâyeleri yazmayalım.
  • Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'ye: Seni hiç bırakmayacağım - Magazin haberleri

    DUYGUSAL KUTLAMA

    Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti aşka geldi. Bülent Şakrak, 46'ncı yaşına giren eşinin doğum günü için duygusal bir yazı kaleme aldı. Eşiyle 2014'te çekilen fotoğrafını paylaşan Şakrak, gönderisinde "Fotoğraf 2014 ve kutladığımız ilk doğum günün. Aradan 9 yıl geçti, Melisa büyüdü, Ali doğdu, yaşam aktı envai çeşit şey yaşandı, gezildi, dolaşıldı, çalışıldı, çabalandı, yaş alındı ancak yaşlanılmadı falan... Bu süreçte senin hayata tutunma biçimin, inadın, anneliğin ve gayretin hiç değişmedi. Bu nedenle evdeki ben ve cümle canlının (kediler, köpekler, fareler, çocuklar) sana olan hayranlığı da hiç bitmedi. Yeni yaşının da sana daha öncekiler gibi şans, bereket ve çokça huzur getirmesini diliyorum ve seni gerçekten çok seviyorum. Cemal Süreyya'nın dediği gibi; 'Ben senin sevgilin, eşin, baban, ağabeyin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır... Seni hiç bırakmayacağım.' İyi ki doğdun çocuklarımın annesi" ifadelerini kullandı. 
  • Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'ye: Seni hiç bırakmayacağım - Magazin haberleri

    "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

    Ceyda Düvenci de eşinin sözlerine "Seni çok seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.
  • Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'ye: Seni hiç bırakmayacağım - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Ceyda Düvenci, ilk evliliğini 2008'de iş insanı Engün Akgün ile gerçekleştirmişti. 2013'te boşanan ikilinin, Melisa adında bir kızı bulunuyor.

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