Kaya, daha sonra meslektaşı Bülent Şakrak'ın saz çalarken çektiği fotoğrafı şu not ile yayınladı:

Bağlama yapılmış, kendi ses tonuna özel... İnanılmaz keyfi yerinde... Kulaklarımız kanadığı için biz değiliz.

İkilinin, kareleri kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.