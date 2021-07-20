Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da Kurban Bayramı namazı Kovid-19 nedeniyle açık havada kılındı

AA

Başmüftülük yetkilileri, başkent Sofya’da yaşayan yaklaşık 80 bin Müslümanın hizmetine yeterli olmayan "Bana Başi" adlı tek bir caminin bulunduğunu anımsatarak mekan yetersizliği ve Kovid-19 salgını nedeniyle namazı kentin Lokomotiv Stadyumu'nda kıldırdı.

Başmüftü Yardımcısı Ahmed Hasanov, namaza gelen Müslümanları Kovid-19'a karşı sosyal mesafeye dikkat etmeye çağırdı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de yayınladığı görsel tebrik mesajında, kurban kesmenin önemini anlatarak "Bu kutsal günde cinsiyeti, dini, kökeni ne olursa olsun, tüm insanlar bayramlaşmayı, sevinmeyi hak ediyor. Bundan dolayı çevremizdeki insanları mümkün olduğu kadar mutlu etmeye çalışalım.” dedi.

Lokomotiv Stadyumu'nda kılınan namaza Sofya’da yaşayan 2 bini aşkın Müslüman katıldı.

- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in tebrik mesajı

Bulgaristan Müslümanlarının Kurban Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de ülkedeki Müslümanlara “sağlık, mutluluk, samimi anlayış ve başarılarla dolu günler” diledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yayımlanan yazılı açıklamada Radev'in, "Halkımız tüm Bulgarlar arasında ve Bulgaristan sevgisine dayalı karşılıklı anlayış içinde kriz ve farklılıkların üstesinden gelinecek şekilde inanılmaz bir irade ve güç göstermiştir. Bulgaristan halkının ahlaki gücü ve bilgeliği ülkemizin birlik ve beraberlik onur ve refahı için enerji vermeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.