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Bulutlarda oluşan ay yıldız silueti görenlerin ilgisini çekti

Bitlis-Siirt kara yolunda, gökyüzünde bulutların arasında oluşan ay yıldız silueti, görenlerin ilgisini çekti

ay yıldız silueti
AA

Kamyon şoförlüğü yapan Ömer Yarlı, Bitlis-Siirt kara yolunda seyir halindeyken gökyüzünde bulutlar arasında oluşan ay yıldız siluetini fark etti.

Cep telefonu kamerasıyla bu ilginç anı kaydeden Yarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kamyon şoförlüğü yaptığını ve ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını söyledi.

Gördüğü ay yıldız silueti karşısında çok şaşırdığını ifade eden Yarlı, "Bu manzarayı gördüğümde hemen cep telefonumla kaydettim. Sosyal medyadan paylaştığımda kimse gerçek olduğuna inanmadı. Arkadaşlarım arayıp, 'bunu sen mi çektin' diye sordular ve çok şaşırdılar." diye konuştu.

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