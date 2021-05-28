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Burak Elmas'ın listesinde sürpriz isim: Rezan Epözdemir

19 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da başkan adaylarından Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesinde hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'in bulunması sarı-kırmızılı camiada yankı yarattı

Burak Elmas'ın listesinde sürpriz isim: Rezan Epözdemir

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan Burak Elmas, listelerini divan kuruluna verdi. Elmas'ın listesinde kamuoyunun yakından tanıdığı, ana akım medyada hukuki bir mesele olduğunda görüşlerine başvurulan, başarılı hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'in yer alması ise sarı-kırmızılı camiada büyük yankı yarattı.

HABERTÜRK'E ÖZEL AÇIKLAMA:

"GALATASARAY'IN YARINLARI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Dr. Epözdemir, Burak Elmas'ın listesinde yer almasıyla ilgili olarak Habertürk'e özel açıklamada bulundu. Epözdemir yaptığı açıklamada "Sayın Burak Elmas ve her biri kendi alanında çok başarılı ve saygın olan kıymetli yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, 30 milyon taraftarı ile Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve markası olan Galatasaray'ın yarınları için var gücümüzle çalışacağız. Yönetimimiz ve projelerimizle birlikte Galatasaray, idari, yönetsel ve sportif olarak çok önemli başarılar elde edecek. Geleceğe dair umutlarımız var" ifadelerini kullandı.

ELMAS'IN LİSTESİ

Burak Elmas'ın sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Rezan Epözdemir, Mustafa Özgür Kalelioğlu ve Özgür Işıtan Gün yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu ve Ahmet Ozan Şener'den oluştu.

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