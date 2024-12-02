Burak King'den, 'Bize Ne Kaldı'
Burak King, yeni şarkısı 'Bize Ne Kaldı' ile dinleyiciyle buluştu
Burak King, yeni şarkısı 'Bize Ne Kaldı' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Formuna Medya etiketiyle yayınlanan şarkı, yalnızca bir aşk hikâyesini değil, aynı zamanda toplumsal yaraları da dile getiriyor.
"Ben yaralı, sen yaralı / Yakmışım uğruna Ankara'yı" dizeleriyle dikkat çeken şarkının söz ve müziği Burak King'e, düzenlemesi Alphan Kurtoğlu'na ait. Şarkının klibi ise Amiral yönetmenliğinde hazırlandı.
Geçmişe özlemi ve hayatın zorluklarını anlatan 'Bize Ne Kaldı', şimdi tüm dijital platformlarda yayında!