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Burak Sergen'den 'velayet' açıklaması

Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen'in, 11 yaşındaki oğlu Cansın için açtığı velayet davasını sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi

Burak Sergen'den 'velayet' açıklaması! Cansın Sergen... - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Koronavirüs teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören ve 46 gün sonra hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz haftalarda 2019 yılında nişanlandığı Nihan Ünsal ile evlenmişti. Sergen cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

60 yaşındaki oyuncunun eski eşi Işıl Sergen, oğlu Cansın'ın velayet davasını kazandı. Duruşmada mahkemenin verdiği ortak velayet kararı iptal edildi.

"BU ZATEN ÇOK BEKLENEN BİR HABERDİ"

Burak Sergen, 'velayet' kararının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Instagram'dan paylaşımda bulunan Sergen, "Ne kadar özel hayatım ile konuşulmaktan kaçınsam da maalesef bu tür şeylerde kaçamıyoruz. Kötü yorumlar, kötü başlık atılmış yanlış haberler... Yeterince zor bir dönemden geçmekteyiz. Biraz anlayış rica ediyorum. Bugün gereksiz gündem olan 'velayet' konusu hakkında bilgilendirme yapmak isterim. Aslında yüzde 50 bende, yüzde 50 annesinde olan velayetin tamamını almak için dava açıldı ve mahkeme anneye verilmesine karar kıldı. Bu zaten çok beklenen bir haberdi. Yani ortada gündem yaratacak bir şey yok. Annesi, babası değişmedi oğlumuzun. Sadece mahkeme kararı budur. Ve Türkiye'de baktığınızda velayetler hep annede olur, olması gereken de budur. Sevgiyle..." ifadelerini kullandı.

19 YILLIK EVLİLİĞİ BİTMİŞTİ

Işıl Sergen-Burak Sergen çifti yaklaşık üç yıl önce sürpriz bir kararla boşanmıştı. Anlaşmalı olarak evliliklerini bitiren ve Cansın adında bir oğulları olan çift, haberi böyle duyurmuştu:

Hepinizin bildiği gibi 19 yıllık evliliğimizi iki ay önce tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerle ve oğlumuz Cansın'ımızla bu haberi paylaşmak için okulların kapanmasını bekliyorduk ki basın bu haberi sizlerle paylaştı. Biz de bu süreci hızlandırmak zorunda kaldık. Bilin ki 19 yılımızın sonunda biz yine yan yana, omuz omuza bir aile olarak, anne baba olarak yürüyeceğiz . Ayrılığımızda kesinlikle üçüncü şahıslar ya da kırıcı başka sebepler aranmamasını çocuğumuzun sağlığını dikkate alarak rica ederiz. Sebebimiz ise çözemediğimiz kişisel anlaşmazlıklardır.

BURAK SERGEN HAKKINDA

9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalarda bulundu.

Sergen, 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra 'Sadakatsiz' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.

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