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"Huzur ortamının sağlanmış olması çok ayrı bir anlam ifade ediyor. İlimizden, il dışından buraya gelen ziyaretçilerimizin aileleriyle veya bireysel olarak istedikleri etkinlikleri gerçekleştirmiş olmaları biz Diyarbakırlıları mutlu ediyor. Bunun bu şekilde devamını temenni ediyoruz."