Şarkıcı Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile 6 ay önce Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da dünyaevine girmişti.

Çiftin bir süredir boşanacakları konuşuluyordu. Ayrılık iddialarının ardından şarkıcı Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'nın havuz başında verdiği bir pozuna, "İşte havuz problemi dedikleri bu. Havuz fark edilmiyor bile güzelliğinden" yorumunu yaparak dedikoduları yalanlamıştı.

"6. AYIMIZ KUTLU OLSUN SEVGİLİM"

Burcu Kıratlı, eşi Sinan Akçıl ile evliliğinin 6. ayını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Kıratlı, eşi ile birlikte çekilen karesini şu not ile yayınladı:

'Ruh eşim', 'kaderim' dedik birbirimize... Aşkınla, sabrınla, enerjinle, biz olabilme gücünle harika bir koca, mükemmel bir eş oldun. Ve her gün üstüne koyarak olmaya devam ediyorsun. Asıl zor zamanlarda insanlar tanır ya birbirini ve gerçek duygu asıl o zaman çıkar ya ortaya... Bir kez daha 'İyi ki seni seçmişim' dedim... 'İyi ki benim kocamsın' dedim... Benim bütün inatçılığıma ve asiliğime rağmen beni dinginleştirdin. Şimdi seninleyken ben daha çocuk, daha kadın oluyorum. Birlikte tek kişi olmak, aile olmak, gülmek, 'Goy Goy' yapmak, dertleşmek... Bir ömür... 6. ayımız kutlu olsun sevgilim, kocam...

"2 KALPTE BAYRAM VAR"

Sinan Akçıl ise sosyal medya hesabından eşi Burcu Kıratlı'ya yazdığı şarkıyı, "Mucize' dedikleri 3 hece demişiz de, 3 heceyi çoktan geçmişiz, 6. aya gelmişiz. Düşüşüyle, çıkışıyla, aşkın her haliyle... Her ayın 24'ünde 2 kalpte bayram var ama aslında düşünüyorum da aşkın delisini yaşarken deliye her gün bayram" notuyla paylaştı.

"SİNAN GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI"

Son dönemde eşi Sinan Akçıl ile boşanacakları yönünde çıkan haberlere açıklık getiren Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde "Çok şükür bir sorun yok, gayet mutluyuz. Zaten bu sıkıntılı haberlerle ilgili Sinan gerekli açıklamayı yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

"İLİŞKİLERDE BÖYLE ŞEYLER OLUR"

Sinan Akçıl, boşanma iddiaları hakkında, "Böyle bir durum yok. Tabi tatsızlıklar var. Olur ilişkilerde böyle şeyler. Şunu düzeltmek istiyorum. Ben kimsenin adını zikretmedim. Asla ve asla geçmişimdeki insanlardan bahsetmedim. Bu da hoşuma gitmiyor tabi" açıklamasını yapmıştı.