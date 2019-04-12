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"İLİŞKİLERDE BÖYLE ŞEYLER OLUR"

Sinan Akçıl, boşanma iddiaları hakkında, "Böyle bir durum yok. Tabi tatsızlıklar var. Olur ilişkilerde böyle şeyler. Şunu düzeltmek istiyorum. Ben kimsenin adını zikretmedim. Asla ve asla geçmişimdeki insanlardan bahsetmedim. Bu da hoşuma gitmiyor tabi" açıklamasını yapmıştı.