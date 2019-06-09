Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 5 ay önce dünyaevine giren şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın boşanacağı iddia edilmişti. Boşanma iddialarının ardından Akçıl ve Kıratlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine birlikte katılmıştı.
Ünlü çiftin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftar davetinde birbirlerine mesafeli duruşları dikkat çekmişti.
Ayrılık iddialarının ardından şarkıcı Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı'nın havuz başında verdiği bir pozuna, "İşte havuz problemi dedikleri bu, havuz fark edilmiyor bile güzelliğinden" yorumunu yaparak dedikoduları yalanladı.
YORUMLAR