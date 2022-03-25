Burcu'dan 'aşk' açıklaması 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Burcu Özberk, dün Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özberk'e geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda rol arkadaşı İlhan Şen'in "Aşkım" diyerek seslendiği anlar hatırlatıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan 32 yaşındaki oyuncu, daha önce adının aşk dedikodularına karıştığı Sarp Şardan, Serkay Tütüncü ve Murat Kazancıoğlu ile ilgili de konuştu:

İlhan benim çok yakın arkadaşım, Sarp Şardan ile de ayrılık haberleri çıkmış ama hiç birlikte olmadık ki. Geçtiğimiz aylarda da Serkay Tütüncü ile çıktı, mesela Murat Kazancıoğlu arkadaşım birazdan onunla görüşeceğim ama o da arkadaşım. Sevgilim olursa zaten size söylerim.

Serkay Tütüncü, İlşan Şen, Sarp Şardan ve Murat Kazancıoğlu

"ROMANTİK BİRİYİM"

Burcu Özberk daha sonra "Aşka kapılarınızı kapattınız mı?" sorusuna ise "Kalbim tabii ki de aşka kapalı değil. 30 yaş sonrası kalbimin atması, ilişkide ilerisini düşünüyor oluyorum. Romantik biriyim ve romantiklik olsun ilişkimde bu anı kaybetmek istemiyorum." yanıtını verdi.