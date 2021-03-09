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Burcu Özberk'ten örnek davranış

Oyuncu Burcu Özberk ve yönetmen Erdal Murat Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ardahan'da pandemiden etkilenen kız öğrencilere destek olmak amacıyla 50 adet tablet hediye etti. Önceki gün öğrencilerle bir araya gelen Özberk, "Kendinize olan inancınızdan vazgeçmeyin, umarım dünyada ilklerin arasına giren Türk kadınları olursunuz" diye konuştu

Burcu Özberk'ten örnek davranış - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Burcu Özberk ve yönetmen Erdal Murat Aktaş, geçtiğimiz gün 'Sen İstersen Dünya Değişir' sosyal sorumluluk projesi kapsamında kız çocuklarına destek olmak amacıyla Ardahan'daki bir etkinliğe katıldı.

Özberk ve Aktaş, pandemiden etkilenen ve desteğe ihtiyaç duyan kız öğrencilere 50 adet tablet hediye etti.

Ardahan Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de katkılarıyla gerçekleşen proje kapsamında, Dünya Kadınlar Günü kutlanmış oldu.

Erdal Murat Aktaş, "8 Mart gibi önemli bir günde burada kız öğrenciler ile buluşmak ve onların gelecekteki hayatlarına katkı sağlayacağına inandığımız küçük bir destekte bulunmak bizi mutlu etti. Umarım büyük hayaller kurabilirler ve hayallerinin peşinden koşarlar" dedi.

"KENDİNİZE OLAN İNANCINIZDAN VAZGEÇMEYİN"

Burcu Özberk ise "Kendinize olan inancınızdan vazgeçmeyin, umarım dünyada ilklerin arasına giren Türk kadınları olursunuz" ifadelerini kullandı.

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