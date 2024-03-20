Gittiği evde kocayı öldürüp eşini yaralayan sanık, polisteki ifadesini reddetti

BURDUR'da, Bayram Sertcan'ı (76) bıçaklayarak öldürüp, eşi Zehra Sertcan'ı (67) ağır yaralayan Ayhan Ulu (42), yargılandığı davanın ilk duruşmasında polisteki ifadelerini ve iddianameyi kabul etmediğini belirterek, "Tezgahtaki bıçağı alıp Bayram amcaya salladığımı söylemiştim ama bıçağı ilk Bayram amca aldı" dedi.

Geçen yıl 30 Ekim'de Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve giderek, Bayram Sertcan'ı bıçakla öldürüp, eşi Zehra Sertcan'ı yaralayan Ayhan Ulu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'Yağma'dan 15 yıla, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Ayhan Ulu, Zehra-Bayram Sertcan çiftinin çocukları Arzu Özçoban ve Serdar Sertcan ile taraf avukatları hazır bulundu. Sertcan çiftinin çocukları sanığın cezalandırılmasını istedi.

'ÇAY İÇİP, SOHBET ETTİK'

Sanık Ayhan Ulu, emniyetteki ifadelerini kabul etmediğini, mahkemede söylediklerinin doğru olduğunu öne sürerek, "İddianameyi kabul etmiyorum. Bayram amcanın davetiyle beton dökme işini konuşmak için evine gittim. Zehra teyze Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle benim hırsız olduğumu ima eden sözler söylüyordu. Olay günü de söyledi. Bayram amca ile mutfağa geçip, çay içip, sohbet ettik. Zehra teyze 'Seni polise vereceğim' deyince ittirdim, duvara çarptı. Bayram amca bunun üzerine 'Ne yapıyorsun sen şerefsiz' deyip, tezgahtaki bıçağı alıp, saldırmak istedi. Bıçağı tuttum elim yaralandı. Bıçağı kullanmaması için elini ittim. Bu sırada yaralandı. Bu sırada Zehra teyze salonda yatıyordu. 'Allah belanı versin, bunlar senin yüzünden oldu' deyip yüzüne yumruk attım. Evime gidip kazağımı değiştirdim. Evdeki eldiveni alıp parmak izlerimi temizlemek için eve geri döndüm. Zehra teyzeyi öldürmek için yumruk atmadım" dedi.

'POLİSLER, 'SAMİMİ ŞEKİLDE İTİRAF ET, AZ CEZA ALIRSIN' DEDİ'

Polisteki ifadelerini kabul etmediğini belirten Ayhan Ulu, "Polisler bana 'Samimi şekilde itiraf et, az ceza alırsın' dedikleri için olayları anlatmıştım. Ancak o anlatımları kabul etmiyorum. Tek amacım karakoldan ve bu utanç dolu andan kurtulmaktı. Tezgahtaki bıçağı alıp Bayram amcaya salladığımı söylemiştim ama bıçağı ilk Bayram amca aldı" diye konuştu.

Ayhan Ulu'nun avukatı Hamza Yılmaz, "Müvekkilimin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti Ayhan Ulu'nun tutukluluğunun devamına ve sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için tam teşekküllü bir hastaneye sevkine karar verip duruşmayı erteledi.

ADLİYE ÇIKIŞI GERGİNLİK

Adliye çıkışında Ayhan Ulu'nun yakınları ile Sertcan çiftinin yakınları arasında yaşanan gerginliği, görevli polis engelledi. Gazetecilere açıklama yapan Sertcan ailesinin avukatı Ahmet Ergin, "Sanık suçtan kurtulmaya yönelik birtakım beyan ve savunmalarda bulundu ama olayın sıcaklığı ile verdiği ifadeler ve savunmasında suçu itiraf ederek, kabul etmişti. Bugün kendisinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdüler. Yeniden rapor alınacak hakkında. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.

Sertcan çiftinin kızı Arzu Özçoban, "İnşallah en ağır cezayı alır. Babamı öldürdü. Aldığı darbelerden dolayı annem de ölümcül bir şekilde yatıyor. İnşallah adalet yerini bulur. En yüksek cezayı alır, içeriden çıkamaz. Annemlere çektirdiklerinin bin beterini çeksin inşallah" diye konuştu.